رئيس "الغذاء والدواء" يُدشّن مشروع الربط الإلكتروني لتعزيز سلامة استخدام الأدوية

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مشروع الربط الإلكتروني لخفض مخاطر الأدوية، وذلك خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي المنعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، تحت شعار "استثمر في الصحة".
ويُنفَّذ المشروع بالشراكة مع عدد من الجهات الصحية، تشمل مدينة الملك فهد الطبية، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى قوى الأمن، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ما يتيح للمستشفيات إمكانية تعزيز سلامة أدوية المرضى عبر إيصال وسائل خفض المخاطر بشكل مباشر وفعّال.
ويُعد مشروع الربط الإلكتروني لوسائل خفض المخاطر (RMMs) إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها الهيئة، بهدف الحد من الأعراض الجانبية الخطيرة للأدوية عالية الخطورة، من خلال توفير مواد تعليمية وتوجيهية مخصصة للممارسين الصحيين والمرضى.
ويهدف المشروع إلى تضمين وسائل خفض المخاطر ضمن الأنظمة الإلكترونية لصرف الأدوية في المستشفيات، لضمان تطبيقها بشكل فعّال، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين بالمخاطر المرتبطة باستخدام تلك الأدوية.
وأوضحت الهيئة أن نتائج المراحل الثلاث الأولى من تنفيذ المشروع، والتي جرت خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، أظهرت تحسنًا ملحوظًا في وعي الأطباء بوسائل خفض المخاطر، وأسهمت في تسهيل وصول المرضى والممارسين الصحيين إلى هذه الوسائل.