كيف تُحْرِم لو منزلك خارج منطقة المواقيت؟ "الحرمين" توضح بـ4 ضوابط

وتفصيلاً، قالت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على موقعها الرسمي بـ"تويتر": "أخـي المسلم، إن أردت أداء العمرة أو الحج، فيجب عليك أن تُحْرِم من الميقات إن كان منزلك خارج منطقة المواقيت، موضحةً أن المواقيت هي: "ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، وذات عرق".