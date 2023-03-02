مجموعة stc تتعاون مع "لوسيد" سعيًا لتمكين تقنيات السيارات المتصلة في المملكة

وتعمل مجموعة stc على توفير مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء لوسيد، حيث سيتمكن قائدو مركبات لوسيد من الاستفادة من العديد من المزايا، بما في ذلك التحسينات المستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه عبر تحديثات OTA، وتشخيص المركبات عن بعد وإمكانية الخدمة، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق Lucid Mobile، وتشغيل الموسيقى من خلال التطبيقات داخل السيارة مثل Spotify، إضافة إلى تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية الآنية للتوجيه الأمثل بناء على حالة الشحن لبطارية المركبة، والعثور على المركبة في موقف السيارات عبر تطبيق الهاتف المحمول.