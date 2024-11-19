"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والشمالية وعسير وجازان والجوف.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه، ورياحًا شديدة على الشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.