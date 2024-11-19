"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه، ورياحًا شديدة على الشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.