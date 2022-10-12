300 شركة عربية وعالمية تستعرض أحدث تقنيات الإنتاج في مهرجان الإذاعة والتلفزيون 22

وتأتي مشاركة هذه الشركات انطلاقًا من حرصها الكبير على الحضور في هذا المحفل الإعلامي؛ لما يُشكّله من فرصة كبيرة لتسويق منتجاتها، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه التقنية في العمل الإذاعي والتلفزيوني.