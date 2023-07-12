توقيع مذكرة تفاهم بين "الأرصاد" والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

وأكد "التويجري" أن هذه التوأمة فيما بين طرفي المذكرة تجسد العناية الفائقة للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، بما يكفل حماية البشر من ويلات الكوارث، حيث التنبؤ بها يعد خطوة متقدمة وذلك لرسم خطة تأهب استباقية للكارثة، وخطط عمل مناسبة أثناء وبعد وقوعها، مما يساعد - بمشيئة الله - على حفظ الأرواح، وتقليل الخسائر المادية، وتفادي مضاعفات الكارثة، والحد من آثارها.