توقيع مذكرة تفاهم بين "الأرصاد" والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم فيما بين المركز الوطني للأرصاد والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الرامية إلى الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في الدول العربية.
جاء ذلك إبان جلسة الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم أمس الثلاثاء بالرياض.
ورفع أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن رؤساء هيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر في الدول العربية، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم الكبير، الذي يعزز مكانة ودور المنظمة العربية في التنبؤ بالكوارث والتعامل معها بما يحد من آثارها.
وأكد أن تلك الموافقة الكريمة تجيء امتدادًا للدعم اللامحدود الذي تحظى به المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-.
وأكد "التويجري" أن هذه التوأمة فيما بين طرفي المذكرة تجسد العناية الفائقة للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، بما يكفل حماية البشر من ويلات الكوارث، حيث التنبؤ بها يعد خطوة متقدمة وذلك لرسم خطة تأهب استباقية للكارثة، وخطط عمل مناسبة أثناء وبعد وقوعها، مما يساعد - بمشيئة الله - على حفظ الأرواح، وتقليل الخسائر المادية، وتفادي مضاعفات الكارثة، والحد من آثارها.
وشدد "التويجري" على مباشرة العمل مع المركز الوطني للأرصاد، لتفعيل بنود مذكرة التفاهم تلك، معبرًا عن شكره وتقديره للمركز الوطني للأرصاد على جهودهم المتميزة في رصد الكوارث والتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب ، وتبادل المعلومات بشكلٍ آنٍ، تحقيقًا لرفع كفاءة اداء العمل الإنساني، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ للمملكة رخاءها في ظل القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لتبقى مصدر خير ونماء وعطاء للبشرية جمعاء.