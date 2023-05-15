فيديو.. "أمانة الرياض" تشرع بتركيب اللوحات الإرشادية في حي الملك سلمان

وجاءت التسمية ترسيخًا لما قدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال توليه إمارة منطقة الرياض، التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ويأتي توظيف العمارة السلمانية في المرافق العامة بهذا الحي بهدف صنع هوية خاصة بالمكان استلهاماً من المشاريع التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال فترة إمارته منطقة الرياض، التي تميّزت فيها بالطراز المعماري "السلماني"، والذي يُعد مفهومًا معماريًا يجسد الأصالة والحداثة، ويوضح مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعِمارة وهوية الرياض النجدية.