إجراء تداخلي جديد بـ"سعود الطبية" ينهي معاناة مريض من تسرب دموي

نجحت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول ممثلة بفريق الأشعة التداخلية في علاج مريض كان يعاني من تسرب دموي من تمدد وعائي بعد 6 أشهر من إجراء قسطرة علاجية لهذا التمدد وعدم تقلصه من خلال إصمام الشريان المساريقي السفلي والشرايين القطنية المغذية لهذا التمدد، حيث لوحظ من خلال زيارات المتابعة للمريض من زيادة حجمه مع استمرار التسرب.