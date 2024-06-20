إجراء تداخلي جديد بـ"سعود الطبية" ينهي معاناة مريض من تسرب دموي

نجحت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول ممثلة بفريق الأشعة التداخلية في علاج مريض كان يعاني من تسرب دموي من تمدد وعائي بعد 6 أشهر من إجراء قسطرة علاجية لهذا التمدد وعدم تقلصه من خلال إصمام الشريان المساريقي السفلي والشرايين القطنية المغذية لهذا التمدد، حيث لوحظ من خلال زيارات المتابعة للمريض من زيادة حجمه مع استمرار التسرب.
وأوضح الدكتور محمد أحلوس رئيس القسم أن الفريق الطبي بقيادة استشاري الأشعة التداخلية الدكتور صلاح التويجري وطبيب الزمالة الدكتور محمد آل مساعد قد نجحا ومن خلال فتحة صغيرة بالجلد في حقن مادة صمغية طبية لإغلاق الشرايين القطنية المغذية للتمدد الوعائي.
ويعد هذا الإجراء من الإجراءات التداخلية والقسطرة المتقدمة والتي تعمل لأول مرة على مستوى المدينة.