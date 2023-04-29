"عجوز تبحث عن رديف".. إغلاق عقبة شعار للمركبات يفتح شهية الأهالي للاقتراحات!

ورغم ضرورة صيانة عقبة شعار العجوز التي أُفتتحت في ثمانينيات القرن الماضي وبلغت الأربعين عاماً ويسلكها كل يوم آلاف الشاحنات والمركبات الصغيرة، إلا أن بُعد الطرق البديلة وإغلاق بعضها أدرجها ضمن العقبات البديلة، وثارت علامات استفهام حول وضعها ضمن البدائل وتعددت الاقتراحات من المواطنين والمغردين بتشكيل لجنة من مختلف الإدارات الحكومية تحت مظلة إمارة منطقة عسير تمنح قرارات تكليفات لمقار إقاماتهم، وتنظم فترة السماح للشاحنات والمركبات الصغيرة أيضاً، أو تستثني الموظفين بساعة قبل الدوام وساعة بعد الدوام للمرور.