"إثراء" يقدم مبادرات لزيادة دعم صنّاع المحتوى العربي

واستهل الجلسة المستشار الثقافي في إثراء طارق الخواجي بأبرز المستجدات لمبادرة إثراء المحتوى التي تُعد من أهم مبادرات المركز، إذ تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث إنتاج محتوى عربي يضاهي المستوى العالمي، من خلال الدعم المالي والتسويقي واللوجستي، معلنًا عن تطلعات المبادرة في الوصول إلى مستفيدين أكثر في النسخة المقبلة، بعد أن فاز 14 مشروعًا في نسختها الأولى و23 مشروعًا في النسخة الثانية، منوهًا بأن المبادرة تتضمن مسارات عدة وهي الأفلام الوثائقية، والأدب والكتابة الإبداعية، والترجمة،وغيرها، قائلًا: "مبادرة إثراء المحتوى مخصصة للمبدع السعودي تحديدًا".