"أبو خالد": المملكة نجحت في توطين 15% من الإنتاج الدفاعي.. وهدفها 50% بحلول 2030

أكد وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن المملكة تمكنت من توطين حوالى 15% من إنتاجها الدفاعي حتى الآن؛ وهو ما يعتبر نقطة انطلاق لتحقيق هدف البلاد في توطين 50% من الإنتاج محليًّا بحلول عام 2030.
وفي حديثه لموقع "Breaking Defense" المتخصص في الشؤون العسكرية، ذكر "أبو خالد" مثالًا على الصفقة المبرمة مؤخرًا مع الشركة التركية "بيكار" لشراء طائرات بدون طيار وتصنيعها محليًّا في المملكة اعتبارًا من عام 2026.
وأشار إلى أن العقد مع الشركة التركية ضخم ويشمل عنصر توطين كبير، ويهدف إلى توطين الإنتاج الكامل للطائرات بدون طيار في المملكة، وسيتم تصنيع الأنظمة الإلكترونية والقطع الميكانيكية وهياكل الطائرات والكيابل، وبناء الطائرة بالكامل في منشآت سعودية.. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج المحلي في بداية عام 2026.
وأكد "أبو خالد" إن الشركة السعودية تستثمر في تطوير منتجاتها الخاصة في جميع المجالات، من أهمها الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار والأنظمة الأرضية؛ مشيرًا إلى أن السوق السعودي قد أثبت قوته؛ كونه واحدًا من أكثر الأسواق ربحية وجاذبية في مجال الدفاع والصناعات المختلفة.
يُذكر أنه بعد مرور 4 سنوات منذ إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية؛ باتت ضمن قائمة أفضل 100 شركة دفاعية حول العالم، والهدف هو الوصول إلى قائمة الـ50 شركة كأفضل الشركات الدفاعية حول العالم.