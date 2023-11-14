"أبو خالد": المملكة نجحت في توطين 15% من الإنتاج الدفاعي.. وهدفها 50% بحلول 2030

وأكد "أبو خالد" إن الشركة السعودية تستثمر في تطوير منتجاتها الخاصة في جميع المجالات، من أهمها الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار والأنظمة الأرضية؛ مشيرًا إلى أن السوق السعودي قد أثبت قوته؛ كونه واحدًا من أكثر الأسواق ربحية وجاذبية في مجال الدفاع والصناعات المختلفة.