مفاجآت سريعة.. "المسند": نسبة صحة "توقعات أجواء المملكة طويلة المدى" ضئيلة

وبيّن، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية، وتطرأ عليه التغيرات والمفاجآت بشكل سريع، بخلاف المواقع التي تطل على المحيطات المؤثرة كغرب أوروبا، أو المناطق الاستوائية، فالتنبؤات فيها أمرها هين وسهل واحتمالية حدوثها مرتفعة، كاحتمالية أن شهر أغسطس حار جداً وجاف وصحو في نجد، والله أعلم.