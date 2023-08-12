"سبق" ترصد سياحًا بـ"سودة عسير" يغرسون الحلويات في البَرَد ويوزعونها على المارة

وقال كل من خالد وعبدالعزيز الساطي ويزيد المسعودي: قَدِمنا من مكة المكرمة، التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة، إلى أبها، وتحديدًا السودة؛ لنعيش أسبوعًا كاملاً تحت زخات المطر والبَرَد في درجة حرارة منخفضة للغاية. وكان من المقرر أن نغادر المنطقة هذا اليوم إلا أن الأجواء الخلابة أجبرتنا على البقاء، وخصوصًا المطر والبَرَد الكثيف الذي شهدته المنطقة اليوم؛ ما دفعنا إلى جمع كمية كبيرة من البَرَد، ووضعها على مقدمة مركبتنا، ثم غرس الحلويات وسطها، وتوزيعها على المارة الذين لفت انتباههم المنظر، وتوقفوا لالتقاط الصور.