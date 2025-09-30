ابن عياف: إشادة مجلس الوزراء تعزز مكانة الرياض عالميًا في البنية التحتية

وأشار رئيس مركز مشاريع البنية التحتية إلى أن إشادة مجلس الوزراء تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن ذلك يجسد الثقة في رؤية السعودية 2030 ودورها في قيادة التحولات العمرانية والتنموية، وترسيخ مكانة الرياض منصة عالمية للحوار والشراكات ومركزًا للمبادرات النوعية في التنمية الحضرية المستدامة.