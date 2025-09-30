ابن عياف: إشادة مجلس الوزراء تعزز مكانة الرياض عالميًا في البنية التحتية

ثمّن الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية، إشادة مجلس الوزراء بمخرجات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للبنية التحتية، الذي استضافته العاصمة منتصف سبتمبر الجاري. وأكد أن هذه الإشادة تمثل مصدر فخر وتحفيز لمواصلة العمل الطموح وتعزيز مكانة الرياض على خارطة البنية التحتية العالمية.
وأوضح ابن عياف أن المنتدى شهد مشاركة دولية واسعة، نتج عنها توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتطوير القطاع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة المشهد الحضري.
وبيّن أن النسخة الثانية استقطبت أكثر من 26,400 زائر، بمشاركة ممثلين من 25 دولة، و300 جهة عارضة، و50 خبيرًا ومتحدثًا عالميًا، إضافة إلى 35 جلسة حوارية تناولت أبرز القضايا والتوجهات في البنية التحتية.
وأشار رئيس مركز مشاريع البنية التحتية إلى أن إشادة مجلس الوزراء تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن ذلك يجسد الثقة في رؤية السعودية 2030 ودورها في قيادة التحولات العمرانية والتنموية، وترسيخ مكانة الرياض منصة عالمية للحوار والشراكات ومركزًا للمبادرات النوعية في التنمية الحضرية المستدامة.