بين 44 و12 مئوية.. مكة المكرمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 44 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة 44 مئوية، والخرج 43 درجة، تليها الدمام والعلا 42 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها أبها 16 درجة والباحة والطائف 18 درجة ثم طريف 19 درجة ونجران 20 مئوية وعرعر وبيشة 21 مئوية.
وسجّلت جدة والقنفذة وينبع والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.