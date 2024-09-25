"الربيعة" يبحث مع المدير التنفيذي لـ"اليونيسيف" مستجدات المشاريع الإنسانية

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" كاثرين راسل؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المشتركة بينهما لدعم فئة الأطفال حول العالم وتقديم شتى أنواع العون الإنساني الأساسي لهم.
وأعربت المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف عن امتنان واعتزاز المنظمة بالشراكة المثمرة مع مركز الملك سلمان للإغاثة التي ساعدتهم في الوصول إلى ملايين الأطفال المتضررين في العالم ورعايتهم.