مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ينعى عالم الترجمات الدكتور "ف.عبدالرحيم"

نعى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور ف.عبدالرحيم، مدير مركز الترجمات بالمجمع، الذي وافاه الأجل يوم الخميس الرابع من ربيع الآخر لعام 1445هـ، الموافق التاسع عشر من أكتوبر لعام 2023م، عن عمر ناهز الـ(90) عامًا.
وقدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باسمه ونيابة عن منسوبي المجمع، أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وطلابه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن يجعل ما قدمه من أعمال في خدمة كتاب الله الكريم في ميزان حسناته.
يُشار إلى أن الدكتور "ف.عبدالرحيم" عُين في عام (1416هـ) مديرًا لمركز الترجمات بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وأشرف على إصدار ترجمات لمعاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة، وبقي في عمله إلى وفاته -رحمه الله-، وأتقن عددًا كبيرًا من اللغات، منها 14 لغة شرقية وعالمية، هي: العربية (وله فيها مؤلفات)، والإنجليزية (وله فيها مؤلفات)، والأوردية (وله فيها مؤلفات)، والفارسية، والهندية، والتاميلية، والفرنسية، والألمانية، واليونانية، والتركية، والعبرية، والآرامية (السريانية)، والسنسكريتية، والإسبرنتو.