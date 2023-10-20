مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ينعى عالم الترجمات الدكتور "ف.عبدالرحيم"

يُشار إلى أن الدكتور "ف.عبدالرحيم" عُين في عام (1416هـ) مديرًا لمركز الترجمات بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وأشرف على إصدار ترجمات لمعاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة، وبقي في عمله إلى وفاته -رحمه الله-، وأتقن عددًا كبيرًا من اللغات، منها 14 لغة شرقية وعالمية، هي: العربية (وله فيها مؤلفات)، والإنجليزية (وله فيها مؤلفات)، والأوردية (وله فيها مؤلفات)، والفارسية، والهندية، والتاميلية، والفرنسية، والألمانية، واليونانية، والتركية، والعبرية، والآرامية (السريانية)، والسنسكريتية، والإسبرنتو.