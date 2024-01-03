"أمانة الباحة" تفعّل 24 خدمة إلكترونية وتوحّد روابط الأنظمة مع البلديات

ووفقاً لتقرير الخدمات الرقمية بأمانة منطقة الباحة الذي تضمن بعض إحصائيات العام الماضي، أوضح أن الأمانة حصلت على المركز الثامن في قياس التحول الرقمي بمرحلة الإبداع والابتكار بنسبة 81.5%، وتحقيق على نسبة 100% في مؤشر جودة ومستوى الالتزام.