وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تواصل فعالياتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ (10)

ويشمل معرض وزارة الداخلية ميدانًا للرماية، وعروضًا عسكرية، وفلكلورًا شعبيًا، وأنشطة وفعاليات وخدمات متنوعة، ويستقبل زواره من المواطنين والمقيمين طيلة أيام الأسبوع من الـ(10) صباحًا حتى الـ(8) مساءً عدا الجمعة من الـ(1) مساءً حتى الـ(8) مساءً.