تمت ومرتقبة.. شاهد "مشاريع طرق وجسور ومداخل بالمدينة" تُحَسن الحركة المرورية

شهدت المدينة المنورة خلال الشهر الحالي، العديد من المشاريع التي ساهمت وستساهم في تحسين الحركة المرورية؛ حيث تم افتتاح كوبري طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق السلام؛ فيما شرعت في تنفيذ العديد من الشوارع التي تربط بين الطرق والأحياء؛ منها استكمال الطريق الدائري الثاني وتركيب الإنارات.