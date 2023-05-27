أكثر من 19 ألف حاج بنجلاديشي دخلوا المملكة حتى مساء الجمعة

وصل إلى المملكة، حتى مساء أمس الجمعة، إجمالي 19150 حاجاً بنجلاديشياً لأداء فريضة الحج، في حين صدر أكثر من 50 ألف تأشيرة لحجاج بنجلاديش حتى صباح اليوم السبت.