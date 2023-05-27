محليات

أكثر من 19 ألف حاج بنجلاديشي دخلوا المملكة حتى مساء الجمعة

13 رحلة جوية ستغادر خلال الـ 24 ساعة المقبلة لنقل مزيدٍ منهم
أكثر من 19 ألف حاج بنجلاديشي دخلوا المملكة حتى مساء الجمعة
خالد علي

وصل إلى المملكة، حتى مساء أمس الجمعة، إجمالي 19150 حاجاً بنجلاديشياً لأداء فريضة الحج، في حين صدر أكثر من 50 ألف تأشيرة لحجاج بنجلاديش حتى صباح اليوم السبت.

ومن المقرر أن تغادر 13 رحلة جوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة لنقل مزيدٍ من حجاج بنجلاديش إلى السعودية، ويتوقع أن يؤدي أكثر من 122 ألف بنجلاديشي الحج هذا العام.

وكانت أول رحلة تقل حجاجاً من بنجلاديش قدّمت إلى المملكة قد انطلقت في 21 مايو الجاري.

وتستضيف السعودية هذا العام أكثر من مليونَي حاج، وخصّصت شركات الطيران السعودية أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن.

وسيصل الحجاج هذا العام إلى السعودية عبر 6 مطارات داخلية هي "جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنوّرة، الطائف، وينبع".

بنجلاديش
حج 1444

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