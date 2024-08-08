ضبط 635 مخالفًا لممارستهم "نقل الركاب دون ترخيص" بعدد من المطارات

وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص والتي يقوم بها بعض الأفراد "الكدادة" في عدد من مطارات المملكة، تُعَد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتُعَرّض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5.000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمّل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز؛ وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.