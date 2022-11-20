من شرم الشيخ إلى الدوحة.. 40 صورة تضعك في قلب جولة ولي العهد المكوكية

من شرم الشيخ مرورًا بجاكرتا وسيئول وبانكوك، وصولاً إلى الدوحة، كانت جولة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مليئة بالأحداث والأنشطة والفعاليات، ولم تخلُ من اللقطات الأخوية والودية.