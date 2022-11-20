من شرم الشيخ إلى الدوحة.. 40 صورة تضعك في قلب جولة ولي العهد المكوكية

من شرم الشيخ مرورًا بجاكرتا وسيئول وبانكوك، وصولاً إلى الدوحة، كانت جولة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مليئة بالأحداث والأنشطة والفعاليات، ولم تخلُ من اللقطات الأخوية والودية.
وكان حضور ولي العهد لافتًا في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، وقمة مجموعة العشرين،، قبل أن يحط الرحال في شرق آسيا؛ ليختتم جولته في الدوحة بحضور حفل افتتاح المونديال.
في هذا الألبوم المصوَّر تضعك "سبق" في قلب الجولة المكوكية عبر أبرز لقطاتها المصورة.
1- ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال رئاستهما المشتركة للقمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر خلال انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ.
2- الحضور يستمعون للأمير محمد بن سلمان خلال حديثه في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
3- ولي العهد يلتقي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
4- ولي العهد يلتقي ولي عهد الكويت مشعل الصباح على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
5- لقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
6- لقاء بين ولي العهد ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
7- ولي العهد يلتقي عبدالفتاح برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
8 - وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد قمة العشرين واستقبال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لسموه.
9 - ولي العهد وحديث جانبي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
10- حديث ودي بين ولي العهد والرئيس التركي رجب أردوغان قبيل انعقاد القمة.
11- ولي العهد وابتسامة خلال مصافحة الرئيس الصيني شي جين بينغ.
12- ولي العهد يلتقي الرئيس التركي على هامش انعقاد القمة.
13- لقاء بين ولي العهد والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش انعقاد القمة.
14- ولي العهد ولقاء مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على هامش انعقاد القمة.
15- ولي العهد يلتقي رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على هامش انعقاد قمة العشرين.
16- ولي العهد يجاوره الرئيسان الصيني والفرنسي أثناء مشاركته في مأدبة عشاء قمة العشرين.
17 - لحظة وصول ولي العهد إلى دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته الرسمية واستقبال رسمي من رئيس الوزراء الكوري.
18- مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان فور وصوله.
19- ولي العهد يعقد في العاصمة الكورية سيئول جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الكوري هان داك سو.
20- ولي العهد يلتقي الرئيس الكوري يون سوك يول بالمقر الرئاسي في سيئول.
21- ولي العهد يدوِّن كلمة في سِجل زيارات المقر الرئاسي.
22- الأمير محمد بن سلمان ولقاء مع مجموعة من رؤساء الشركات الكورية الكبرى.
23- الرئيس الكوري يقيم مأدبة غداء على شرف الأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته.
24- الرئيس الكوري يودِّع ولي العهد قبيل مغادرته البلاد.
25- لحظة هبوط ولي العهد من الطائرة في العاصمة بانكوك واستقبال رسمي من رئيس الوزراء التايلاندي.
26- ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).
27- ولي العهد يشرف الحوار غير الرسمي لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).
28- ولي العهد يلتقي لي هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) .
29- ولي العهد يلتقي حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) .
30- لقاء بين ولي العهد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).
31- ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).
32- ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني بونج بونج ماركوس على هامش انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).
33- لقاء بين ولي العهد وملك تايلاند ها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا في قاعة العرش شاكري مها برسات.
34- جلسة مباحثات رسمية بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.
35- ولي العهد ورئيس الوزراء التايلاندي يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
36- الأمير محمد بن سلمان يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي.
37- ولي العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلاند.
38- لحظة تسلُّم ولي العهد شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.
39- لحظة مغادرة ولي العهد تايلاند بعد زيارة رسمية، وفي مقدمة مودعيه رئيس الوزراء التايلاندي.
40- ولي العهد وعناق حار لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال تشريفه حفل افتتاح مونديال قطر 2022.