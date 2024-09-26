يوفر المعلومات بـ96 لغة.. "روبوت مثقف" يقدم لزائري "كتاب الرياض" ملخصات صوتية لأفكار الإصدارات

أصبحت الابتكارات التقنية شريكًا للإنسان المعاصر في كل مجالات الحياة، ومثلما جرى توظيف الابتكارات العلمية لتوفير حلول متطورة وناجعة في الصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات، والترفيه؛ فقد وظفت أيضًا في مجال الثقافة، لإتاحة حلول تسهل على البشر تلقّي الإبداعات الثقافية والفكرية، والحصول عليها في وقت قصير دون مشقّة.
وسيعثر زائرو معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام على الكثير من الحلول التقنية، التي تُسهل عليهم الوصول إلى الكتب أو أماكن الفعاليات؛ منها روبوت آلي شاهدته "سبق" في أحد أروقة المعرض، يساعد الزوار في العثور على مواقع دور النشر، أو الكتب التي يبحثون عنها.
وأوضح لـ"سبق" محمد بن عجلان مدير البرمجة في شركة "أيه بي روبوت" مصنع الرجل الآلي للتصنيع، أن فكرة الروبوت تقوم على استقبال زوار معرض الرياض للكتاب، والإجابة عن استفساراتهم المختلفة عن مواقع دور النشر، والإصدارات الفكرية المتنوعة.
وبيّن أن الروبوت يتيح للزوار تحديد دور النشر الموزعة للكتب التي يبحثون عنها، كما يقدم ملخصًا صوتيًّا بأفكار الكتاب وموضوعاته.
وقال "عجلان": "إن الروبوت يوفر المعلومات بـ96 لغة مختلفة، ولديه القدرة على التعرف على جنسية الزائر من لهجته، كما أن لديه القدرة على التفاعل مع زوار المعرض، والترحيب بهم".