يوفر المعلومات بـ96 لغة.. "روبوت مثقف" يقدم لزائري "كتاب الرياض" ملخصات صوتية لأفكار الإصدارات

وسيعثر زائرو معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام على الكثير من الحلول التقنية، التي تُسهل عليهم الوصول إلى الكتب أو أماكن الفعاليات؛ منها روبوت آلي شاهدته "سبق" في أحد أروقة المعرض، يساعد الزوار في العثور على مواقع دور النشر، أو الكتب التي يبحثون عنها.