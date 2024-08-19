أهالي وزُوّار جازان يعيشون أجواء من البهجة مع زخات الأمطار

يتواصل هطول الأمطار على عموم منطقة جازان على نحو غير مسبوق، ولأكثر من أسبوعين وزخات المطر والسيول الجارية والنسمات العليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الأهالي وزوار المنطقة كبيرهم وصغيرهم.
وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزُّراع والنحالين، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب، وغسل فيض المطر شحوب الأرض اليابسة، وأعاد تشكيل المشهد فوق الجبال والهضاب وفي السهول.
وتشهد المنطقة مظاهر الحالة المطرية، والأجواء ما بين ماطرة وغائمة، وخرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة، معتبرين أن الأمطار الغزيرة التي منّ الله بها على عباده، بشارة خير ومؤشر جيد لمواسم الزراعة والسياحة.