أهالي وزُوّار جازان يعيشون أجواء من البهجة مع زخات الأمطار

وتشهد المنطقة مظاهر الحالة المطرية، والأجواء ما بين ماطرة وغائمة، وخرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة، معتبرين أن الأمطار الغزيرة التي منّ الله بها على عباده، بشارة خير ومؤشر جيد لمواسم الزراعة والسياحة.