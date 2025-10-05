جامعة نايف تشارك كراعٍ إستراتيجي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفتها راعيًا إستراتيجيًا تعليميًا في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025م، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2025، حيث سيعرض جناح الجامعة إصدارات علمية متخصصة في مختلف المجالات الأمنية والعدلية، وسط تزايد الطلب على إصداراتها التي تتناول مهددات الأمن الوطني، والجرائم الاقتصادية، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، واستخدام التقنيات الناشئة في المجالات الأمنية، وكتب المصطلحات الأمنية، والكتب المترجمة، بالإضافة إلى الدوريات العلمية والثقافية.