مشروع تخصيص الأندية.. رفعٌ للتنافسية وتحقيقٌ للاستدامة المالية وفق رؤية 2030

وحقَّقت الرؤية في ذلك القطاع إنجازات عديدة خلال الفترة الأخيرة الماضية.. ومن بين تلك الإنجازات شراء حصة الأغلبية في نادي نيوكاسل الإنجليزي عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في الرياضات إقليميًّا وعالميًّا، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين من خلال الرياضة، وزيادة نسبة ممارسة الرياضة من 13% في 2015 إلى 19% في عام 2019؛ إذ سجلت ممارسة الرياضة الأسبوعية نموًّا بنسبة 37%.