"السند": رصدنا مخالفات شنيعة.. وهناك رقاة يرشون الرقية بالبيت بـ6 آلاف ريال والشقة بـ3

وأضاف السند لبرنامج الراصد: رصدنا مخالفات شنيعة، يقوم بها بعض الرقاة، سواء من إحداث بدع، أو وقوع الشرك في الرقية، أو حدوث مخالفات أخلاقية من اعتداء وصعق وأذية وهتك للأسرار، تسببت بنزاعات في الأُسر وصراعات.