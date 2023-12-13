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"السند": رصدنا مخالفات شنيعة.. وهناك رقاة يرشون الرقية بالبيت بـ6 آلاف ريال والشقة بـ3
أشار إلى حدوث اعتداء وصعق وأذية وهتك للأسرار تسببت بنزاعات في الأُسر وصراعات
كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، د. عبدالرحمن السند، أن هناك رقاة يرشون الرقية بالبيت بـ6000 ريال، والشقة بـ3000، وإذا كنت في خارج مقار سكناهم تتحمل التذاكر والسكن.
وأضاف السند لبرنامج الراصد: رصدنا مخالفات شنيعة، يقوم بها بعض الرقاة، سواء من إحداث بدع، أو وقوع الشرك في الرقية، أو حدوث مخالفات أخلاقية من اعتداء وصعق وأذية وهتك للأسرار، تسببت بنزاعات في الأُسر وصراعات.