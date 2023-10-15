"الخطوط السعودية": انتقال العمليات التشغيلية من مطار الوجه إلى "البحر الأحمر الدولي"

أعلنت الخطوط السعودية انتقال عملياتها التشغيلية من مطار الوجه ابتداء من يوم الأحد 29 أكتوبر من العام الجاري إلى مطار البحر الأحمر الدولي تزامنًا مع بدء مشروع تطوير مطار الوجه، الذي تم إعلانه من شركة البحر الأحمر الدولية في هذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة الإصدار أو استعادة قيمتها.