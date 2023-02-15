12 مليون ريال و12 مُحكِّماً.. اهتمام كبير من المملكة بمسابقة "عطر الكلام"

وهناك قارئ الحرم المكي عادل الكلباني، المشرف العام على المسابقة، الذي قضى جُّل حياتهِ في إمامة المصلين في جامع الملك خالد في الرياض، ولديه إجازات في بعض القراءات، وإجازات في الحديث، وقرأ على علماء بارزين مثل الشيخ عبدالله بن جبرين، والشيخ حسن بن غانم، وأخذ الفرائض من الدكتور مصطفى مسلم، وأم صلاة التراويح في المسجد الحرام عام 1924.