"الاستثمار" تعقد مجلس الأعمال واجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي

من جهة أخرى، تناول اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي الخاصة بالقطاع الصحي، الذي شارك به مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات الرائدة السعودية والفرنسية المتخصصة في القطاع الصحي، عدداً من الموضوعات حول برنامج التحول الصحي، ومبادرات الرعاية الصحية، والنموذج الجديد للرعاية، والتعريف ببرنامج HoldCo، وبرنامج PSP، إضافة إلى عروض تقديمية من القطاع الخاص من الجانبين، كما جرى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، إضافة التسهيلات المقدمة في المجال الصحي من الجانبين.