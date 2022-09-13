وزارة الاقتصاد و"موهبة" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير برامج إثرائية للطلبة الموهوبين

ونصت على تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، والمشاركة في المحاضرات والندوات في مجال الاقتصاد، فضلًا عن مشاركة أعضاء رابطة موهبة في الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط محليًا وعالميًا.