"هلا" للتمويل توقّع مذكرة تفاهم مع برنامج "كفالة" بهدف تعزيز التعاون المشترك

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام للأنشطة والمهام التي تقوم بها شركة "هلا" للتمويل، وبرنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل إيجاد أفضل الآليات لتحقيق الأهداف المشتركة.