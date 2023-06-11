محليات
"هلا" للتمويل توقّع مذكرة تفاهم مع برنامج "كفالة" بهدف تعزيز التعاون المشترك
لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد أفضل الآليات لتحقيق الأهداف المرجوة
وقّعت شركة "هلا" للتمويل (تحت التأسيس)، مذكرة تفاهم مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتيسير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقّع المذكرة كل من رئيس مجلس إدارة شركة "هلا" للتمويل عصام النهدي، والرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) همام عبدالعزيز هاشم.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام للأنشطة والمهام التي تقوم بها شركة "هلا" للتمويل، وبرنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل إيجاد أفضل الآليات لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأعربت شركة "هلا" للتمويل عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق هدفها بتقديم منتج تمويلي رقمي جديد يسعى لخدمة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أعمالهم وتجارتهم.