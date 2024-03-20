في عملية نوعية.. نجاح زراعة مفصل صناعي معكوس لمستفيدة بالمدينة المنورة

وبيَّن التجمع أن النتائج كشفت عن وجود قطع وضمور في عضلات الكتف المدورة، التي لا يمكن ترميمها أو إصلاحها؛ فأُجريت لها عملية جراحية لتبديل المفصل المصاب بآخر معكوس صناعي، وأُجري فيها تنظيف محيط المفصل القديم من التكلسات والزوائد العظمية المسببة للاحتكاكات، وتم تركيب المفصل الصناعي الجديد الذي يتميز بجودته العالية، ويساعد في تحقيق المرونة الكاملة للمفصل ومجال أكبر من الحركة.