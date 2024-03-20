في عملية نوعية.. نجاح زراعة مفصل صناعي معكوس لمستفيدة بالمدينة المنورة

نجح فريق جراحة العظام واستبدال المفاصل بمستشفى الملك فهد (عضو تجمُّع المدينة المنورة الصحي) في إنهاء معاناة مريضة، كانت تشكو من آلام مزمنة وشديدة في حركة مفصل الكتف الأيمن؛ ما أدى إلى إعاقة وصعوبة في استخدام طرفها العلوي، وعدم قدرتها على أداء المهام اليومية المعتادة.
وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى مستشفى الملك فهد وهي تعاني آلامًا مزمنة مع محدودية شديدة في حركة مفصل الكتف الأيمن، أدت إلى إعاقة وصعوبة في استخدام الطرف العلوي، مع عدم قدرتها على رفع الكتف أو استخدام اليد المصابة؛ فخضعت للكشف السريري والأشعة السينية وأشعة الرنين المغناطيسي.
وبيَّن التجمع أن النتائج كشفت عن وجود قطع وضمور في عضلات الكتف المدورة، التي لا يمكن ترميمها أو إصلاحها؛ فأُجريت لها عملية جراحية لتبديل المفصل المصاب بآخر معكوس صناعي، وأُجري فيها تنظيف محيط المفصل القديم من التكلسات والزوائد العظمية المسببة للاحتكاكات، وتم تركيب المفصل الصناعي الجديد الذي يتميز بجودته العالية، ويساعد في تحقيق المرونة الكاملة للمفصل ومجال أكبر من الحركة.
وأضاف "التجمع" بأن هذه العملية من العمليات النوعية التي يجريها تجمُّع المدينة المنورة الصحي، وتعد من الجراحات المعقدة والنادرة.. مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الفريق الطبي التي تكللت بالنجاح -ولله الحمد-، وبعد ذلك بدأ الفريق الطبي في تطبيق برنامج العلاج الطبيعي، ومتابعة المستفيدة في العيادات الخارجية بعد ممارستها حياتها بصورة طبيعية، واستعادتها كامل مرونتها في حركة المفصل.