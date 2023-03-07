"سبق" راع إعلامي.. مبادرة "همم" تشارك في "جدة تتحرك 2"

برعاية إعلامية لصحيفة "سبق"؛ شاركت مبادرة "همم" للبيئات الصديقة لذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة، في مبادرة "جدة تتحرك"، ضمن نسختها الثانية، والتي تنظمها غرفة جدة، ممثلة بمجلس الرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة وأمانة جدة وعدد من القطاعات الحكومية.
وقال المدير التنفيذي لمبادرة "همم" الدكتور عبدالله آل دربه: تهدف المشاركة في "جدة تتحرك" إلى التعريف بمبادرة "همم" ضمن اهتماماتها بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تسهم في التوعية في مجال الإعاقة.
وأضاف: تم تخصيص ركن خاص بمبادرة "همم" في الكورنيش لاستقبال الزوار والمهتمين، وسيتم توزيع المطبوعات والكتيبات الإرشادية والتعريفية والهدايا في سياق دور "همم" الذي تمارسه من أجل التوعية بأهمية دور المجتمع، سواء مؤسسات أو أفراد، للتعاون مع شريحة ذوي الإعاقة بشكل عام.
يُذكر أن مبادرة "همم" انبثقت من اهتمام ورعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة كأول مبادرة وطنية على مستوى المنطقة تحفز القطاعات الثلاث الحكومية والخاصة وغير الربحية لتهيئة بيئات صديقة لذوي الإعاقة.