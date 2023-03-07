"سبق" راع إعلامي.. مبادرة "همم" تشارك في "جدة تتحرك 2"

وأضاف: تم تخصيص ركن خاص بمبادرة "همم" في الكورنيش لاستقبال الزوار والمهتمين، وسيتم توزيع المطبوعات والكتيبات الإرشادية والتعريفية والهدايا في سياق دور "همم" الذي تمارسه من أجل التوعية بأهمية دور المجتمع، سواء مؤسسات أو أفراد، للتعاون مع شريحة ذوي الإعاقة بشكل عام.