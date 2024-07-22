مدينة متكاملة متخصصة.. زراعة التين الشوكي في الباحة تحصد نجاحًا ملموسًا

بدوره تحدث صاحب مبادرة زراعة التين الشوكي الدكتور فائق الغامدي عن قصة المبادرة أنها بدأت في مزرعة خاصة بعد الوقوف على عدد من المزارع والمهتمين، حيث كان يوجد فيها 80 شتلة متداخلة ومتشابكة تمت إعادة تقليمها وزراعة اكتفاء المزرعة ليصل عدد الشتلات عام 2021 إلى أكثر من 400 شتلة من أصناف جيمونكاريو، وماريز، حيث تم إنتاج التين والاستفادة من مشتقاته مثل: العصير، وخليط آيسكريم البرشومي، والصابون".