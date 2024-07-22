مدينة متكاملة متخصصة.. زراعة التين الشوكي في الباحة تحصد نجاحًا ملموسًا

سجلت مبادرة زراعة البرشومي (التين الشوكي) في منطقة الباحة نجاحًا كبيرًا، حيث حولتها من مهنة في مزارع خاصة إلى إنشاء مدينة متخصصة، وإجراء أبحاث علمية والوصول إلى منتجات غذائية وطبية وتجميلية.
وقد اكتست الجبال والمدرجات الزراعية والأودية والسهول في الباحة هذه الأيام بأشجار البرشومي (التين الشوكي) ذات الألوان الخضراء والصفراء والحمراء، نتيجة هطول الأمطار بشكل يومي على المنطقة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن الوزارة خصصت مبادرة لدعم زراعة التين الشوكي بخط إنتاج ومعصرة لزيته التي يستفيد منها جميع مزارعي المنطقة، لافتًا إلى أن العمل يجري لإيجاد خط متكامل لهذا المنتج لتحقيق الاستفادة الكاملة منه لجميع مزارعي التين الشوكي.
وكشف عن إنشاء مدينة للتين الشوكي متكاملة مع جمعية التين الشوكي بالمنطقة.
بدوره تحدث صاحب مبادرة زراعة التين الشوكي الدكتور فائق الغامدي عن قصة المبادرة أنها بدأت في مزرعة خاصة بعد الوقوف على عدد من المزارع والمهتمين، حيث كان يوجد فيها 80 شتلة متداخلة ومتشابكة تمت إعادة تقليمها وزراعة اكتفاء المزرعة ليصل عدد الشتلات عام 2021 إلى أكثر من 400 شتلة من أصناف جيمونكاريو، وماريز، حيث تم إنتاج التين والاستفادة من مشتقاته مثل: العصير، وخليط آيسكريم البرشومي، والصابون".
وأفاد أن هذه المزرعة حالياً يوجد بها نحو 3000 شتلة وتم استيراد أنواع جديدة، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي فيها ما بين 3 إلى 5 أطنان سنوياً، فيما بلغ إجمالي المزارع المتعاونة في الباحة 26 مزرعة بطاقة إنتاجية 40-70 طناً سنوياً.
وقال: "بعد مرور 4 سنوات على مبادرة برشومي الباحة التي تطورت إلى برشومي السراة تم إنتاج 20 منتجاً، منها مسجل ومنها تحت التسجيل والأبحاث، وبصدد إضافة منتج جديد لاستخلاص العطور، حيث يجرى عمل 7 أبحاث علمية لتطوير واستدامة نبات التين الشوكي ضمن مبادرة برشومي السراة للبحث العلمي.
وأكد الدكتور الغامدي أن من المستهدفات تحقيق الريادة إقليمياً في زراعة وإنتاج التين الشوكي، والاكتفاء الذاتي داخلياً والتصدير، وزيادة مساحة الهكتارات المزروعة من التين الشوكي إلى الضعف، وإنشاء مدن زراعية نموذجية، إضافة إلى إنشاء شركة متخصصة للصناعات التحويلية للتين الشوكي، والوصول إلى 30 منتجاً من التين الشوكيّ وتسويقها.
وبيّن أن زراعة التين الشوكي تتم عن طريق الكفوف أو ما تسمى بالسيقان، بحيث يتم فصلها من الشجرة الأم وتعريضها للشمس لمدة من 7 إلى 10 أيام لاحتوائها على سوائل، ثم يتم اختيار شكل زراعتها بعد ذلك تنقل للحقل ويتم زراعتها.
وأكدت أخصائية التغذية بجامعة الباحة الدكتورة نادية سعيد الزهراني، أن التين الشوكي أو البرشومي ( Prickly pear) ينبت بألوان مختلفة تتدرج من الأخضر إلى الأحمر، مبينة أن البرشومي الأحمر أحلاها مذاقاً، وله كثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان وذلك لاحتوائه على كثير من المغذيات المهمة، منها الألياف، وفيتامين E وC وK والعديد من المعادن التي بدورها تعمل على تعزيز الصحة بشكل عام، وقد تسهم الألياف الموجودة في البرشومي في نزول الوزن وضبط مستويات سكر ودهون الدم.
وأفادت أن تلك الفيتامينات والمعادن لها تأثير يساعد على تحسين مظهر البشرة ويساعد على ترطيب البشرة ونعومتها مما قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأخير علامات الشيخوخة.
يشار إلى أن عدداً من مزارعي منطقة الباحة نجحوا في زراعة "البرشومي" واستثمار البيئية كخصوبة التربة، ووفرة المياه، وصولاً إلى الابتكار والإبداع في أساليب وطرق الزراعة الحديثة عبر تطويرها، واستزراع أنواع وأصناف من الفواكه والأشجار الجديدة والنادرة على المنطقة.