وزير الثقافة يلتقي نظيرته البريطانية في لندن ويبحثان جوانب التعاون بين البلدين

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون مع المؤسسات الثقافية الرائدة، في مجالي المتاحف والتراث عبر استضافة المعارض، وإعارة الأعمال الفنية، والتحف بين البلدين، والاهتمام بالتراث الصناعي، والموسيقي، والعروض الأدائية، إضافة إلى العمل على تنفيذ برامج سعودية بريطانية مشتركة للممارسين الفنيين، مثل الإقامة الفنية التي تستهدف مشاركة فنانين سعوديين وبريطانيين للقيام بأعمال فنية مشتركة.