وزير الثقافة يلتقي نظيرته البريطانية في لندن ويبحثان جوانب التعاون بين البلدين

الْتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة اليوم، وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية السيدة لوسي فريزر؛ وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المتحدة.
واستعرض وزير الثقافة مع الجانب البريطاني جوانب التعاون الثقافي القائم بين البلدين الصديقين؛ مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تطوير العلاقات الثقافية الثنائية تحت مظلة مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي الموقعة في فبراير من عام 2022م.
وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون مع المؤسسات الثقافية الرائدة، في مجالي المتاحف والتراث عبر استضافة المعارض، وإعارة الأعمال الفنية، والتحف بين البلدين، والاهتمام بالتراث الصناعي، والموسيقي، والعروض الأدائية، إضافة إلى العمل على تنفيذ برامج سعودية بريطانية مشتركة للممارسين الفنيين، مثل الإقامة الفنية التي تستهدف مشاركة فنانين سعوديين وبريطانيين للقيام بأعمال فنية مشتركة.