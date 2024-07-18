"المرور": يتبقى فقط 3 أشهر على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات بنسبة 50%

أعلن المرور السعودي أنه يتبقى فقط 3 أشهر على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%).
ودعا المرور المستفيدين إلى المبادرة بسداد المخالفات المرورية المتراكمة حتى 18/ 4/ 2024م "بدء سريان القرار"، خلال الفترة المعلنة حتى 18 أكتوبر 2024 للاستفادة من التخفيض.
وبدأت الإدارة العامة للمرور، في يوم 18 أبريل 2024، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزاور ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل هذا التاريخ.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18/ 4/ 2024م حتى 18/ 10/ 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18/ 4/ 2024م، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوّهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد).