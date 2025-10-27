إطلاق مبادرة "مساجدنا حُلّة خضراء" لزراعة 100 ألف شتلة في مساجد وجوامع حائل

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمواكبة المشروع الوطني للمحافظة على البيئة، وتماشيًا مع المبادرات الوطنية الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يعزز دور بيوت الله في الإسهام في التنمية البيئية والمجتمعية المستدامة.