stc تستعرض حلولها الرقمية في مؤتمر الجوال العالمي MWC في برشلونة

كما تستعرض المجموعة بجناحها المشارك أحدث التقنيات والحلول الرقمية، التي تشمل عرض لرحلة التحول الرقمي التي تتضمن الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والتقنيات التي تعتمد على شبكة الـ5G والحلول الطبية الرقمية والموانئ الذكية وغيرها. وستشهد stc خلال المؤتمر، توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة الى مشاركة عدد من التنفيذيين في مجموعة stc في الجلسات الحوارية.