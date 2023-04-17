أمانة جدة تهيئ 666 جامعاً ومصلى لصلاة عيد الفطر 1444هـ

وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 1,294 كم طولياً، وغسيل 2,604 متراً من الأرصفة، بالإضافة لخدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ1.8 مليون متر مربع، ورفع 2,737 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 2,205 حاوية نفايات، مؤكداً استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.