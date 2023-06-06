محافظ الأحساء يزور المؤسسة العامة للري ويطلع على مشاريعها ونشاطها وخططها المستقبلية

وقد اطلع الأمير سعود بن طلال خلال الزيارة على عرض مصور لاستراتيجية المؤسسة ونشاطها، والمشاريع المقامة بالمحافظة، وعلى أعمال فرع المؤسسة بالأحساء.. ثم تفضل الأمير سعود بن طلال بزيارة ميدانية لمزرعة (ليمونة) الإرشادية التابعة للمؤسسة؛ للاطلاع على الجهود المبذولة في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة الليمون. وتم تقديم عرض عن مشروع التشجير بشتلات الليمون وأنواعه المختلفة التي تمت زراعتها، كما شارك الأمير سعود بن طلال بغرس شتلات الليمون للحث على التشجير، وزيادة الغطاء النباتي.