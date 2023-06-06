محافظ الأحساء يزور المؤسسة العامة للري ويطلع على مشاريعها ونشاطها وخططها المستقبلية
زار الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء صباح اليوم الثلاثاء مقر المؤسسة العامة للري، وكان في استقباله رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، وعدد من قياداتها من مختلف القطاعات بالمؤسسة.
وقد اطلع الأمير سعود بن طلال خلال الزيارة على عرض مصور لاستراتيجية المؤسسة ونشاطها، والمشاريع المقامة بالمحافظة، وعلى أعمال فرع المؤسسة بالأحساء.. ثم تفضل الأمير سعود بن طلال بزيارة ميدانية لمزرعة (ليمونة) الإرشادية التابعة للمؤسسة؛ للاطلاع على الجهود المبذولة في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة الليمون. وتم تقديم عرض عن مشروع التشجير بشتلات الليمون وأنواعه المختلفة التي تمت زراعتها، كما شارك الأمير سعود بن طلال بغرس شتلات الليمون للحث على التشجير، وزيادة الغطاء النباتي.
كما قام الأمير سعود بن طلال بعد ذلك بجولة لقطاع رقم (3) الخاص بنقل وتوزيع المياه، يرافقه سعادة رئيس المؤسسة، وعدد من المسؤولين، واستمع خلال جولته لشرح مفصل عن مهام القطاع، وآلية توزيع ونقل المياه إلى المزارع.. وأشاد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بجهود القائمين على هذا العمل، وثمَّن دور المؤسسة في قطاع الري بمحافظة الأحساء.
وأكمل الأمير سعود بن طلال جولته بزيارته مختبر جودة المياه، ومبنى إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة، واستمع لشرح مفصل من قِبل المسؤولين فيها عن الأعمال والمشاريع المساندة لأنشطة الري بالمحافظة.
وفي ختام الزيارة قدَّم سعادة رئيس المؤسسة شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على اهتمامه المستمر، ودعمه الذي يعد حافزًا كبيرًا للمؤسسة ومنسوبيها لتحقيق مستهدفات مشاريعها بمحافظة الأحساء وبقية فروعها على مستوى السعودية.