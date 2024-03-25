برئاسة الوزير "الفضلي".. مجلس إدارة "وقاء" يعقد اجتماعه الثالث عشر

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الاجتماع الثالث عشر للمجلس، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.
وتم استعراض التقرير السنوي لأعمال المركز لعام 2023م، والإحاطة ببرنامج "إثراء وقاء" لتدريب الشباب والشابات في مجال تطوير الأعمال والصحة النباتية والصحة الحيوانية، والاطلاع على خطة التدريب في مرحلته الأولى، ولائحة لجنة المراجعة والحوكمة وتقييم المخاطر.
كما تم إقرار ميزانية المركز لعام 2024م، وخطط الصرف، والاطلاع على مؤشرات أداء استراتيجية المركز، ومبادرات برنامج التحول الوطني. كما تم عرض الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ذات الأولوية، ومناقشة مجالات تطوير نماذج الأعمال التشغيلية للصحة النباتية والحيوانية.
وأُحيط المجلس بالمحضر التنسيقي بين المركز ووكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحديد اختصاصات ومهام المركز وفق الأنظمة واللوائح التنفيذية، ومذكرات التفاهم التي وقَّعها المركز مع الجهات ذات العلاقة.