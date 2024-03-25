برئاسة الوزير "الفضلي".. مجلس إدارة "وقاء" يعقد اجتماعه الثالث عشر

كما تم إقرار ميزانية المركز لعام 2024م، وخطط الصرف، والاطلاع على مؤشرات أداء استراتيجية المركز، ومبادرات برنامج التحول الوطني. كما تم عرض الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ذات الأولوية، ومناقشة مجالات تطوير نماذج الأعمال التشغيلية للصحة النباتية والحيوانية.