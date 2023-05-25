"إزالة السموم" والفهم المغلوط.. مراحل علاج المدمنين والانسحاب تُعدّدها "إرادة"

وأضاف: "تختلف مدة مرحلة إزالة السموم من جسم المدمن حسب المادة التي يتعاطاها والعوامل الأخرى المؤثرة، ويتم خلالها علاج الأعراض الانسحابية الناتجة عن التعاطي أو التي قد تنتج عند التوقف عن التعاطي، وذلك باستخدام العلاجات اللازمة سواء الدوائية أو السلوكية، والتي يتم تحديدها حسب الأعراض وقت التقييم"، مؤكدًا "أن هذه العلاجات تتوافق مع الأدلة العلاجية والمراجع العلمية الموثوقة والمتبعة عالميًا، وقد تستخدم لفترة مؤقتة ويتم إنقاصها تدريجيًا حتى يتم إيقافها، أو تكون بأدوية تستمر لفترة حسب تقييم الأعراض، والتي قد تكون جسدية أو نفسية".