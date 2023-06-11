هل يؤثر إعصار "بيبارجوي" على دول عربية؟ "خرائط التنبؤات" تجيب

توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية والبيانات المُستَلَمة، إلى تطور الحالة المدارية بيبارجوي إلى إعصار من الدرجة الثالثة يتمركز شمال شرق بحر العرب على خط عرض 18.4 شمالاً وخط طول 67.7 شرقاً؛ حيث تُقدّر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 96 إلى 105 عقدة، ويبعد عن سواحل سلطنة عمان حوالي 920 كم.