هل يؤثر إعصار "بيبارجوي" على دول عربية؟ "خرائط التنبؤات" تجيب

توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية والبيانات المُستَلَمة، إلى تطور الحالة المدارية بيبارجوي إلى إعصار من الدرجة الثالثة يتمركز شمال شرق بحر العرب على خط عرض 18.4 شمالاً وخط طول 67.7 شرقاً؛ حيث تُقدّر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 96 إلى 105 عقدة، ويبعد عن سواحل سلطنة عمان حوالي 920 كم.
وتُشير خرائط التنبؤات إلى استمرار تحرك الإعصار المداري باتجاه الشمال نحو سواحل باكستان وشمال الهند خلال الأيام القليلة القادمة، مع عدم وجود تأثيرات مُباشرة على سلطنة عُمان أو أي دولة عربية أخرى، وفق موقع "طقس العرب".
ويكون البحر هائج الموج على سواحل سلطنة عمان المُطلة على بحر العرب، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 إلى 6 أمتار، فيما يكون متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 1-2 متر.