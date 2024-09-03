"البسامي" يرأس اجتماع قيادات الأمن العام في المملكة

رأس مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، اجتماع قادة الأمن العام في المملكة.

ونقل معاليه للمجتمعين في مستهل الاجتماع الذي عُقد عبر "الاتصال المرئي"؛ تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتقدير سموه للجهود المبذولة.

وناقش المجتمعون الخطط الأمنية المختلفة، والتحديات وسبل التعامل معها، إلى جانب تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وشدد الفريق البسامي على ضرورة مضاعفة الجهود، وسرعة التفاعل مع البلاغات، ومواصلة الارتقاء بالأداء الأمني وجودته.