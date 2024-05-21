"السديس": رئاسة الحرمين تستثمر في رأس المال البشري لرفع جودة الخدمات للقاصدين والزائرين

وبيَّن أن تأهيل الكوادر البشرية في رئاسة الشؤون الدينية، وتعزيز ثقافة التميز، وتقوية الممارسات الإبداعية الدينية، تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، وتُعد إحدى الأولويات في الخطط والبرامج التطويرية التي تلبي أهداف الرئاسة تحقيقًا للريادة الدينية، وتعزيزًا للإبداع، وحوكمة الأعمال، وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، فضلاً عن تطبيق معايير الحوكمة والجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري.