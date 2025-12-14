65 ورقة علمية وذكاء اصطناعي يقودان أعمال المؤتمر الدولي للوقاية من العدوى بالرياض

انطلقت اليوم الأحد في مدينة الرياض أعمال المؤتمر الدولي الخامس للوقاية من العدوى ومكافحتها، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، تحت شعار "الارتقاء بالمهنة وصناعة المستقبل"، بمشاركة واسعة من الخبراء والممارسين الصحيين من داخل المملكة وخارجها، وباعتماد 10 ساعات تعليم طبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يضم المؤتمر برنامجًا علميًا ثريًا يشمل أكثر من 25 محاضرة علمية وورش عمل متخصصة، يقدمها أكثر من 20 متحدثًا من الكفاءات المحلية والدولية، لمناقشة 9 محاور رئيسية تركز على أحدث الممارسات المبنية على البراهين، والتدريب الفعال، وطرق التعلم المبتكرة، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مجال الوقاية من العدوى.
وأكد الدكتور عبدالعزيز بن عايض القحطاني، رئيس اللجنة التنظيمية ومدير إدارة الصحة السكانية والعامة والبيئة، في تصريح لـ"سبق"، أن المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة علمية متميزة، حيث تجاوز عدد الأوراق العلمية المقدمة 65 ورقة علمية، ما يعكس تنامي الحراك البحثي والاهتمام المتزايد بتطوير تخصص الوقاية من العدوى محليًا ودوليًا.
وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر حظي بحضور واسع بلغ نحو 900 مشارك من المختصين والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس أهمية المؤتمر كمنصة علمية رائدة لدعم السلامة الصحية والارتقاء بجودة الرعاية داخل المنشآت الصحية.
من جهته، أوضح المقدم الطبيب فهد بن صالح الدغيم، مساعد مدير مركز التميز للوقاية من العدوى ومكافحتها بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، لـ"سبق"، أن المؤتمر ركز بشكل لافت على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين برامج مكافحة العدوى، مبينًا أن هذه التقنيات تسهم في تحسين أنظمة الترصد الوبائي والكشف المبكر عن الأنماط غير الطبيعية في معدلات العدوى، خصوصًا العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية (HAIs)، مع تقليل الأخطاء البشرية في التحليل.
وأضاف الدغيم أن تقنيات الرؤية الحاسوبية باتت تُستخدم لمراقبة الالتزام بغسل اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، وتنبيه الفرق الصحية عند حدوث مخالفات، إلى جانب توفير منصات إلكترونية تدريبية مستمرة تضمن توحيد الممارسات ورفع كفاءة الكوادر الصحية وفق أحدث البروتوكولات المعتمدة.
ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من القيادات الصحية، حيث يهدف إلى تبادل التجارب الدولية، وتعزيز البحث العلمي، وبناء شراكات مهنية مستدامة بين المؤسسات الصحية والأكاديمية.
ويختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يشكلان ركيزة أساسية للانتقال من أنظمة تقليدية تعتمد على الرصد المتأخر إلى أنظمة ذكية استباقية، بما يعزز حماية الصحة العامة، ويرفع جودة الخدمات الصحية، ويدعم جاهزية القطاع الصحي لمواجهة تحديات المستقبل.