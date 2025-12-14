65 ورقة علمية وذكاء اصطناعي يقودان أعمال المؤتمر الدولي للوقاية من العدوى بالرياض

من جهته، أوضح المقدم الطبيب فهد بن صالح الدغيم، مساعد مدير مركز التميز للوقاية من العدوى ومكافحتها بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، لـ"سبق"، أن المؤتمر ركز بشكل لافت على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين برامج مكافحة العدوى، مبينًا أن هذه التقنيات تسهم في تحسين أنظمة الترصد الوبائي والكشف المبكر عن الأنماط غير الطبيعية في معدلات العدوى، خصوصًا العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية (HAIs)، مع تقليل الأخطاء البشرية في التحليل.