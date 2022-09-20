مجموعة stc تطلق عروض اليوم الوطني ال 92

أطلقت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، عروض اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. حيث تتيح إمكانية ارسال برقية تهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني لعملائها مجاناً من خلال تطبيق my stc.
وتقدم المجموعة من خلال هذه العروض باقات بيتي 5G eSIM بالإضافة إلى الأجهزة وخدمات المحتوى وبرامج الولاء، فضلاً عن إمكانية الدخول للسحب على أجهزة ذكية من خلال حسابها على منصة تويتر. كما يستطيع عملاء stc tv الاستفادة من العروض، للحصول على مجموعة واسعة من الأفلام، علاوة على ذلك يمكن لمستخدمي المنصة التسجيل في التطبيق للدخول على سحب 5 أجهزة ذكية.
وتقدم stc 92 ريال إضافية على الأجهزة القديمة عند استبدالها بأجهزة جديدة من أي من مكاتب stc، بالإضافة الى اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمة Apple Watch والتي يتم تفعيلها من خلال تطبيق الساعة على جهاز آيفون. أما برنامج الولاء "قطاف" فيقدم 20% خصم على شراء نقاط عضوية قطاف التميز من خلال تطبيق mystc. ويستطيع مستخدمي التطبيق الحصول على تخفيض حتى 35% عند استبدال الرصيد بنقاط قطاف لسداد الفواتير أو شحن رصيد سوا والحصول على 3 أشهر اشتراك مجاني في خدمة انغامي للعملاء الجدد.
وإلى جانب العروض الخاصة بالأجهزة، تقدم stc مجموعة من الخدمات والهدايا مقدمة من ألعاب وتطبيقات مختارة من Apple store وتأتي هذه العروض والخصومات من مجموعة stc تعبيراً عن دورها الريادي كممكن رقمي في المنطقة، ومن منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، ولفتح المجال لمزيد من الاستمتاع بالخدمات المقدمة في مختلف مناطق المملكة احتفالاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين.