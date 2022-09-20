مجموعة stc تطلق عروض اليوم الوطني ال 92

وتقدم المجموعة من خلال هذه العروض باقات بيتي 5G eSIM بالإضافة إلى الأجهزة وخدمات المحتوى وبرامج الولاء، فضلاً عن إمكانية الدخول للسحب على أجهزة ذكية من خلال حسابها على منصة تويتر. كما يستطيع عملاء stc tv الاستفادة من العروض، للحصول على مجموعة واسعة من الأفلام، علاوة على ذلك يمكن لمستخدمي المنصة التسجيل في التطبيق للدخول على سحب 5 أجهزة ذكية.