"الدعيلج": تخصيص 3.4 مليون مقعد عبر الرحلات الجوية لحجاج بيت الله الحرام

وأوضح أن المنظومة تمكّنت من تسخير وتسهيل الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن بكل يسر وطمأنينة، إذ خصصت 3.4 مليون مقعد عبر رحلاتها الجوية لحجاج بيت الله الحرام، عبر ما يقارب 7 آلاف رحلة خلال مرحلتي الوصول والمغادرة عبر 6 مطارات رئيسية مهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ومطار الطائف الدولي، بالإضافة لمطار خالد الدولي في الرياض ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، مقدماً شكره لجميع العاملين في الميدان من فرق وطواقم من جميع القطاعات على ما قدموه من خدمات لضيوف الرحمن.