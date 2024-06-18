"الدعيلج": تخصيص 3.4 مليون مقعد عبر الرحلات الجوية لحجاج بيت الله الحرام

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1445هـ، والذي يأتي تأكيدًا على ما بذلته الجهات المعنية من جهود لتعزيز الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بعد توفيق الله عز وجل-.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز المتميز يُجسد حرص المملكة على الارتقاء بتجربة الحجاج والمعتمرين على مختلف الأصعدة، بتوجيهات من القيادة، بالإضافة إلى التكامل الفعّال بين الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك لضمان توفير جميع الإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء فريضة الحج والعمرة، وخلق بيئة آمنة ومريحة لهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.
وأوضح أن المنظومة تمكّنت من تسخير وتسهيل الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن بكل يسر وطمأنينة، إذ خصصت 3.4 مليون مقعد عبر رحلاتها الجوية لحجاج بيت الله الحرام، عبر ما يقارب 7 آلاف رحلة خلال مرحلتي الوصول والمغادرة عبر 6 مطارات رئيسية مهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ومطار الطائف الدولي، بالإضافة لمطار خالد الدولي في الرياض ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، مقدماً شكره لجميع العاملين في الميدان من فرق وطواقم من جميع القطاعات على ما قدموه من خدمات لضيوف الرحمن.
وختم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حديثه سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والنماء والرخاء.